Ora all’Aeroporto di Reggio Calabria possono atterrare tutti, ma solo per due giorni…

Per due giorni il “Tito Minniti” diventerà un Aeroporto quasi normale. A Reggio Calabria, infatti, da oggi, lunedì 17, a mercoledì 19, potranno atterrare tutti i piloti, anche i meno esperti. Questo, a causa dell’incendio allo scalo di Catania. “Il NOTAM emesso oggi da ENAC, Ente Nazionale Aviazione Civile, sospende l’obbligo di abilitazione per gli equipaggi che intendono operare sull’aeroporto di Reggio Calabria, Tito Minniti, dal 17 luglio ore 13.30 alle 14.00 del 19 luglio”. E’ quanto scrive in una nota SACAL.

“Le compagnie – viene precisato – dovranno, in ogni caso, effettuare un risk assessment, cioè valutare il rischio per entrambi le piste 15 e 33. La pista 15 sarà considerata preferenziale per le operazioni. I requisiti di qualificazione dell’equipaggio di volo per il trasporto aereo commerciale con aeromobili complessi sono sospesi. E’ in corso, da parte di Enac, la cancellazione definitiva delle criticità operative relativa alla testata 15 della pista dello scalo di Reggio Calabria”.