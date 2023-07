Reggina ufficialmente acquistata dall’imprenditore romano Manuele Ilari

StrettoWeb

Alla fine la Reggina ha cambiato proprietà: Felice Saladini ne ha combinata una più del diavolo e dopo aver depistato tutti facendo saltare improvvisamente la trattativa con il fondo inglese Guild Capital di Marco Quaranta dando l’impressione di voler rimanere alla guida del club amaranto, questa sera ha ufficialmente venduto la società all’imprenditore romano Manuele Ilari.

Chi è Manuele Ilari

Il passaggio di consegne è appena avvenuto in uno studio notarile romano. Nessun intermediario e nessun cavillo sul futuro del club: da stasera è Ilari il nuovo proprietario. L’imprenditore capitolino è socio di una rete di sale cinematografiche. Aveva già provato ad entrare nel mondo del calcio tentando di acquistare il il Catania in Serie D nel 2022, l’Alessandria e il Messina in Serie C pochi mesi fa, ma non ci era riuscito. Adesso ha la Reggina. Advisor legale dell’acquirente è stato l’Avv. Gioacchino Amato.

Le parole di Saladini

Felice Saladini, come si legge sul sito del club, ha dichiarato: “Abbiamo fatto la scelta migliore per il futuro del Club. Continueremo a lavorare affinché venga riconosciuta alla Reggina l’ammissione al prossimo campionato di serie B, un diritto che abbiamo ottenuto sul campo e anche con il rigoroso rispetto delle leggi dello Stato”.

Le parole di Ilari

Le parole del neo proprietario Manuele Ilari, sempre dal sito ufficiale: “Ringrazio Saladini e Ferraro per l’opera di risanamento del Club che hanno portato avanti nell’ultimo anno. Prendo il testimone per proseguire il percorso di evoluzione e sviluppo di uno dei club più appassionanti del Sud Italia. Ringrazio anche Guild Capital Partners, con la quale continueremo a lavorare per un riassetto societario solido per il futuro della Reggina”.

A breve, informa il club, sarà convocata una conferenza stampa di presentazione.

La Reggina fa sapere che l’operazione è legata all’iscrizione in serie B della Reggina (clausola risolutiva).