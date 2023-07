Cessione Reggina, parla l’advisor dell’operazione sbilanciandosi sul primo obiettivo. E Ilari commenta

StrettoWeb

La Reggina ieri ha chiuso a sorpresa l’operazione di cessione societaria all’imprenditore romano Manuele Ilari. Dopo il preliminare con la Guild Capital, Saladini ha strategicamente giocato le sue carte – a un certo punto quasi tentando di mollare completamente la presa sulla vendita – tirando poi fuori il coniglio dal cilindro con il comunicato di ieri sera.

L’advisor dell’operazione è l’Avvocato Gioacchino Amato, che su Linkedin ha così commentato: “È stata una grande fatica ma anche un’immensa soddisfazione. Manuele Ilari, imprenditore giovane ma illuminato, da me assistito, è il nuovo proprietario della Reggina Calcio. Adesso dobbiamo lottare per restare in Serie B. Ma domani è un altro giorno”. L’Avvocato si è così sbilanciato sul primo obiettivo immediato, ovviamente la riammissione in Serie B, che tra l’altro è il passaggio obbligato per l’avvenuta cessione (è stata firmata una clausola risolutiva, per intenderci non ci sarà passaggio di proprietà senza riammissione). Questo post Linkedin, tra l’altro, è stato commentato dallo stesso nuovo proprietario: “Grazie a te per avermi assistito in quest’avventura”, ha scritto Ilari.

Si attende ora, come annunciato dallo stesso club, una conferenza stampa per capirne di più.