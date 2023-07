Reggina, situazione ingarbugliata: piccoli passi a Roma, ma niente illusioni. E cresce l’ipotesi “X e Y”

StrettoWeb

La situazione della Reggina rimane molto ingarbugliata. Alla fine la giornata odierna è stata interlocutoria: ancora nessun pagamento dell’F24 con i 757 mila euro di tasse allo Stato previsti dal piano di ristrutturazione del debito approvato dal Tribunale, ancora nessun incontro tra Saladini e la Federazione. Il club amaranto ufficialmente escluso dalla serie B per mano della Covisoc ha un altro giorno di tempo per presentare ricorso. Ma alla fine è probabile che questa vicenda potrebbe ulteriormente trascinarsi per altre due settimane, fino al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, che si esprimerà il 20 o il 21 luglio sugli eventuali ricorsi dei club che il 7 luglio non venissero riammessi dal Consiglio Federale (in ballo Reggina e Lecco).

Proprio oggi, infatti, la FIGC ha convocato per le 10:00 di venerdì mattina la riunione del Consiglio Federale che dovrà esprimersi proprio sui “ricorsi contro i provvedimenti di non ammissione ai campionati e sui provvedimenti conseguenti“. In teoria, bisognerebbe anche decidere chi ripescare al posto delle escluse. Ma sempre oggi il presidente della FeralpiSalò, Giuseppe Pasini, che ovviamente fa parte del Consiglio federale e parteciperà (col suo voto) alla decisiva riunione di venerdì mattina, ha lanciato pubblicamente un’idea che da giorni filtra come indiscrezione dai palazzi del potere calcistico: “E’ probabile – ha detto in conferenza stampa – che l’11 nascano i calendari con le X ed Y“. Pasini, quindi, ha lasciato intendere che la situazione potrebbe rimanere ancora in sospeso: venerdì il Consiglio Federale potrebbe quindi bocciare il ricorso di Reggina e Lecco, ma senza essere immediatamente sostituite dalle ripescate. Sarebbe poi il CONI nella seduta del 20/21 luglio a decidere chi parteciperà alla prossima serie B, a calendari già ampiamente sorteggiati.

La speranza è che non si arrivi così lontano, anche perchè significherebbe rinviare ulteriormente tutta la programmazione tecnica, l’organizzazione della squadra, il pre-campionato e anche il mercato. Ma è comunque uno spiraglio ulteriore rispetto alla difficile situazione in cui la dirigenza della Reggina si è ingarbugliata con le scelte scellerate delle scorse settimane.

Il destino del club amaranto intanto mobilita l’interesse di centinaia di migliaia di tifosi e appassionati sparsi per il mondo, oltre ogni confine sociale. Dai ragazzi della curva ad intellettuali di Oxford, primari in California e accademici del Massachusetts, sono numerose e variegate le pressanti richieste di aggiornamenti che arrivano alla redazione di StrettoWeb. E’ la più grande testimonianza d’affetto e d’interesse nei confronti della Reggina, è la più palese garanzia che continueremo a seguire l’evolversi della vicenda ora per ora fornendo adeguati e opportuni aggiornamenti.