Reggina, è fatta: firmata la cessione del club, prima proprietà straniera. Inizia una nuova era | NOMI e DETTAGLI

La Reggina non è più nelle mani di Felice Saladini. Dopo appena un anno, l’imprenditore lametino l’ha ceduta al fondo inglese Guild Capital del dott. Marco Quaranta che da tempo aveva avviato una trattativa per rilevare la società amaranto (vi avevamo detto di diffidare di tutti i nomi usciti nelle scorse settimane!). Questa notte la firma del preliminare di vendita, che è condizionato all’iscrizione alla serie B. Strategico, però, il passaggio di consegne prima del Consiglio Federale che domani mattina dovrà decidere proprio sulla riammissione in B della squadra amaranto. La Federazione apprezza moltissimo il passaggio ad una nuova proprietà, oltre al pagamento dei debiti con lo Stato che finalmente Saladini ha onorato nel pomeriggio di ieri. Anche in quest’occasione, come un anno fa, il passaggio di proprietà è avvenuto tramite la mediazione dello studio Tonucci e prevede la cessione del 100% delle quote del club.

Aumentano, quindi, le chance di riammissione della Reggina: come scriviamo da tempo, la questione è molto più politica che giudiziaria. Ecco perchè il pagamento dei 757 mila euro di debiti arrivato insieme al ricorso, seppur ormai fuori tempo rispetto alla scadenza del 20 giugno, era fondamentale. E per questo l’abbiamo auspicato quasi con disperazione nei giorni scorsi sulle pagine di StrettoWeb, ovviamente sempre dalla parte e nell’interesse della Reggina. Con una nuova e solida proprietà e con i pagamenti a posto, adesso sarà molto difficile per la FIGC non riammettere la Reggina al campionato. E per il club amaranto sta iniziando una nuova era. La prima proprietà straniera della sua storia, e la necessità di bruciare le tappe per recuperare il tempo perduto in vista della nuova stagione sportiva.

In una nota ufficiale del club, la Reggina ha confermato la cessione e sottolineato come “Il closing dell’operazione è previsto nei prossimi giorni“. Una volta ottenuta la riammissione in serie B, infatti, si passerà dal preliminare al definitivo e la nuova proprietà si presenterà a Reggio Calabria.