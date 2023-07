Cessione Reggina, lo studio Tonucci: “nessun ruolo in questa trattativa”

StrettoWeb

Lo Studio Legale Tonucci & Partners – tramite un comunicato stampa appena diffuso – smentisce categoricamente le notizie in merito al ruolo che lo studio avrebbe svolto come intermediario nella cessione del 100% del capitale sociale della Reggina 1914 S.r.l. Nella nota ufficiale, lo Studio Legale Tonucci & Partners “conferma e ribadisce di non aver svolto alcun ruolo nella transazione e diffida chiunque dal diffondere informazioni non veritiere“.

Per la Reggina il terzo passaggio di proprietà negli ultimi 4 anni

Qualora andasse in porto questo preliminare di vendita, si tratterebbe del terzo passaggio di proprietà della Reggina negli ultimi 4 anni e mezzo: da Praticò a Gallo a gennaio 2019, da Gallo a Saladini a giugno 2022 e adesso da Saladini al fondo inglese in questo luglio 2023. Una funesta baraonda dopo i 30 anni di stabilità e continuità aziendale dati da Lillo Foti che ha portato la Reggina ai più grandi successi sportivi di sempre, e anche a straordinari traguardi sociali e professionali. Una stabilità necessaria per fare calcio, mentre negli ultimi anni più che di moduli, allenatori, calciatori, pali e traverse, siamo costretti a raccontare di trattative e tribunali.