Cantiere di Piazza De Nava, interrotta via Tripepi: “viabilità mutilata”

StrettoWeb

Il cantiere di Piazza de Nava a Reggio Calabria sta provocando numerose polemiche e creando enormi disagi. Vincenzo Vitale, presidente della Fondazione Mediterranea, denuncia sul proprio profilo facebook: “via Tripepi è stata interrotta perchè assorbita dal cantiere e tutto il suo basolato originario è stato rimosso. Nel progetto che si è potuto visionare non c’è traccia di questo ulteriore intervento demolitivo. Anzi la viabilità della strada era stata specificatamente assicurata anche in previsione di una pedonalizzazione di via Vollaro, poi abortita per prescrizione e comunale”, evidenza.

“Cosa sta succedendo? Non è il caso che la Soprintendenza, che ha la direzione dei lavori dopo aver progettato la demolizione a seguito della rimozione dei vincoli urbanistici, spieghi la ratio e la finalità di questa ulteriore demolizione? Che fine farà il prezioso basolato lavico, tutt’ora sottoposto a vincolo paesaggistico-ambientale? Fino a quando la viabilità urbana verrà mutilata di un suo importante tratto?”, rimarca Vitale.

Poi Vitale riprende una precisazione sui lavori in via Tripepi: “non solo hanno tolto tutto il basolato ma intendono anche ridurre considerevolmente la larghezza della strada. Di fatto la linea del marciapiede lato museo sarà disallineata rispetto al corrispondente marciapiede della restante via. Una cosa brutta a vedersi e disastrosa per il traffico”. Molti commenti parlano di “scempio”, di “chiarimenti sui lavori”, di “assemblea per discutere”.