Procedono i lavori per la riqualificazione di Piazza De Nava, storico punto di riferimento del cuore di Reggio Calabria e piazza antistante il Museo Nazionale della Magna Grecia, dove sono custoditi i Bronzi di Riace. Il cantiere è stato aperto il 22 febbraio, giorno in cui sono entrati nel vivo i lavori di restyling. Come possiamo vedere dalle foto a corredo dell’articolo scattate questa mattina, il cantiere sta procedendo e i lavori di riqualificazione vanno avanti.

