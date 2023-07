Meteo, temperature in picchiata: -12°C da ieri, e stasera ulteriore crollo

StrettoWeb

La grande ondata di caldo è finita. Come ampiamente previsto, le temperature sono crollate nella notte sotto i colpi del maestrale che ha decisamente rinfrescato l’aria. Adesso, in pieno giorno, a Reggio Calabria abbiamo +31°C che sono esattamente 12°C in meno rispetto alla stessa ora di ieri. Un tracollo clamoroso che pone fine all’anomalia di caldo africano durata più di una settimana.

Il cielo è parzialmente nuvoloso, il vento teso da nord/ovest, il mare mosso. Nelle prossime ore le temperature diminuiranno ulteriormente, tornando da stasera sotto i +27°C con minime che domani e dopodomani torneranno sotto i +24°C. L’estate proseguirà con un clima mite e soleggiato nel weekend, ma la prossima settimana sarà di nuovo fresco, piacevole e forse a tratti anche piovoso (ne parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti).

