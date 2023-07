Meteo, la giornata di ieri a Messina la seconda più calda della storia: imbattuto il record di 16 anni fa | DATI

StrettoWeb

Ieri Messina ha vissuto la seconda giornata più calda della sua storia recente, e cioè documentata da dati meteorologici: la temperatura minima è stata di +30,8°C, la massima di +42,0°C toccata nel cuore del pomeriggio, alle ore 17:10. E’ stata una giornata caldissima, ma non ha battuto il record del 25 giugno 2007 quando la temperatura minima era stata di +30,0°C e la massima di +43,4°C con una temperatura media e complessiva superiore a quella di ieri.

Messina non ha battuto neanche i record assoluti di temperatura minima e temperatura massima. Quello della minima risale addirittura a 24 anni fa ed è di +31,0°C sotto cui la colonnina di mercurio non è scesa in città il 9 agosto 1999 (sfiorato ieri, per due decimi). La massima assoluta, invece, è quella già citata di 16 anni fa con +43,4°C raggiunti il 25 giugno 2007. In ogni caso i dati di ieri, sia nella minima che nella massima, sono i nuovi record mensili di caldo di Messina per luglio.

Inoltre prima di ieri era dall’estate 2009 che a Messina la temperatura non superava i +40°C: è successo nelle scorse ore 14 anni dopo l’ultima volta.