Un nuovo incidente stradale scuote Messina. Dopo il decesso di un noto architetto di Patti, in serata è avvenuto un drammatico sinistro sulla strada statale 114 che ha provocato la morte di un giovane di 26anni. Per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate violentemente un’auto ed una moto.

Sul posto le forze dell’ordine ed un’ambulanza del 118: il giovane sarebbe morto proprio mentre veniva trasportato in ospedale.