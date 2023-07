Messina: terrificante incidente a Patti, muore noto architetto | NOME

StrettoWeb

Patti è sotto shock per la morte del 67enne Giovanni Cipriano. Il noto architetto ha perso la vita a causa di un drammatico incidente avvenuto in mattinata sulla strada statale 113.

L’uomo, a bordo di una moto, è andata ad impattare contro un’auto, per cause ancora in corso di accertamento. Giovanni Cipriano è morto all’ospedale di Patti a causa dalle gravissime ferite riportate durante lo scontro. Su disposizione del magistrato di turno, i due mezzi coinvolti nel tragico incidente sono stati posti sotto sequestro.