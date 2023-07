Messina, cavallo morto sull’asfalto: AIDAA deposita denuncia in Procura

StrettoWeb

“E’ una vicenda grave, anzi gravissima quella del cavallo morto questa mattina a Messina dopo essersi schiantato contro un muro tra le ipotesi anche quella che il cavallo fosse dopato e stesse partecipando o avesse partecipato attorno alle 5 di stamattina ad una corsa clandestina e per questo riteniamo debba essere fatta luce completa e per questo invieremo una denuncia alla procura di Messina con la quale si accertino i fatti e si puniscano le colpe”. Questo il duro commento dell’Associazione Italiana Difesa Animali AIDAA in merito al cavallo morto questa mattina a Messina.

Secondo una prima ricostruzione fatta dalle forze dell’ordine l’animale, che era agganciato ad un calesse, si è imbizzarrito schiantandosi contro un muro dell’Ex Gil. Le indagini sono in corso e il cavallo si sarebbe imbizzarrito già sulla rotonda del viale Europa. Saranno visionate le immagini riprese dalle telecamere in funzione e non si esclude che si possa trattare di una corsa clandestina di cavalli. Gli animalisti di AIDAA hanno inviato già nelle scorse ore una denuncia alla procura di Messina.