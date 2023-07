Messina, incidente in via Catania: morto un cavallo

StrettoWeb

Un tragico episodio è avvenuto, tra le 5 e le 6 di questa mattina, nella zona di via Catania in cui ha perso la vita un cavallo. Attualmente, le forze dell’ordine stanno svolgendo le necessarie indagini per determinare le cause di quanto accaduto. Sul luogo dell’incidente presente la scientifica al fine di raccogliere prove e valutare l’accaduto.

Secondo alcune testimonianze il cavallo era legato a un veicolo di trasporto e proveniva dalla rotonda Zaera, dirigendosi verso Sud. Improvvisamente, all’incrocio con la via Salandra, ha perso il controllo, liberandosi dal mezzo e intraprendendo una corsa sfrenata che ha portato alla sua tragica collisione con il muro perimetrale dell’Ex Gil.

Per fortuna, non sono state riportate conseguenze gravi per la persona presente sul mezzo di trasporto.

Verranno visionate le immagini riprese dalle telecamere circostanti l’accaduto per escludere si tratti di un incidente dovuto a una corsa di cavalli.