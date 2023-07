Madonna torna a casa dopo il ricovero e ringrazia i fan: “ho sentito il vostro amore”

StrettoWeb

Un grande spavento e la paura di perdere un’icona della musica pop mondiale: Madonna, al secolo Madonna Louise Veronica Ciccone, è tornata a casa dopo il ricovero delle scorse settimane a causa di una grave infezione batterica. La sua è stata proprio una lotta tra la vita e la morte, salvata per miracolo da un’iniezione di Narcan che le permesso di risvegliarsi e tornare tra di noi. La star di “Like a Virgin”, ha dovuto posticipare il suo “Celebration Tour” mondiale proprio per i problemi di salute i quali, con il passare delle settimane, l’hanno resa priva di incoscienza tanto da essere intubata. Ora la popstar sta bene ed è stata avvistata tra le strade di New York, ovviamente camuffata da occhialoni scuri e cappello, tipico do una diva.

La cantante ha rivolto un pensiero ad i suoi fan che l’hanno supportata durante questo difficile periodo: un lungo post Instagram dove la Ciccone rivela tutto il suo amore e la sua gratitudine ai suoi followers. “Ringrazio tutti per l’energia positiva, le preghiere e parole di guarigione e incoraggiamento. Ho sentito tutto il vostro amore. Il mio primo pensiero quando mi sono svegliata in ospedale sono stati i miei figli. Il mio secondo pensiero è stato che non volevo deludere nessuno che avesse comprato i biglietti per il mio tour. Inoltre non volevo deludere le persone che hanno lavorato instancabilmente con me negli ultimi mesi per creare il mio spettacolo, odio deludere qualcuno”. La popstar ha promesso che cercherà di riprendersi il prima possibil, in modo da partire con la leg europea ad Ottobre, come previsto da calendario.