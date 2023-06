Madonna ricoverata in rianimazione: salta l’inizio del suo tour

StrettoWeb

Madonna ha annunciato di aver posticipato il suo tour in seguito a problemi di salute. La star statunitense ha sviluppato una grave infezione batterica per la quale è ricoverata da alcuni giorni in terapia intensiva. L’annuncio è arrivato dal suo agente Guy Harley Oseary. “Sabato 24 giugno Madonna ha sviluppato una seria infezione batterica che l’ha portata ad un ricovero per alcuni giorni in terapia intensiva“, ha spiegato il manager in un comunicato. “La sua salute sta migliorando, anche se è ancora sotto cure mediche. È attesa una ripresa completa. In questo momento abbiamo bisogno di mettere in pausa tutti gli impegni, incluso il tour“.

Il “The celebration tour” sarebbe dovuto partire il 15 luglio da Vancouver. Decine le date previste in tutto il mondo compresa l’Italia, il 23 e 25 novembre al Forum di Milano. La star di ‘Like a Virgin’ è stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove è stata intubata, dopo essere stata trovata incosciente.

Il tour imminente doveva essere un omaggio a se stessa e alla sua carriera musicale. “Sono entusiasta di poter esplorare il maggior numero possibile di canzoni nella speranza di poter dare ai miei fan lo show che si aspettano“, aveva detto Madonna nel video in cui annunciava ‘Celebration’. Già a fine 2020 la cantante era stata sottoposta ad un intervento per la protesi all’anca, dopo un infortunio durante il tour Madame X. Un incidente che non l’ha fermata: si era rimessa subito in forma tanto da annunciare un nuovo tour. “Come mi mantengo in forma? E’ tutto nella testa – aveva detto -, si chiama volontà, si chiama nessuno può fermarmi. Non credo nelle limitazioni“.