L’allegra e colorata estate di Sant’Eufemia d’Aspromonte | FOTO

Basta poco a volte, per fare davvero tanto. E’ il caso del gruppo “I ragazzi di quartiere“, di Sant’Eufemia d’Aspromonte, che hanno portato l’allegria dell’estate per le strade del comune pre-aspromontano.

Le foto della gallery scorrevole in alto risalgono allo scorso 9 luglio, una giornata all’insegna di una sola parola d’ordine: festa! Giochi, balli e intrattenimento hanno contrassegnato il pomeriggio di bambini e ragazzi, in via Maggiore Cutrì, chiusa per l’occasione. E la sera alle 21, in piazza Azzolina, c’è stato l’appuntamento con “Il cinema sotto le stelle” e la proiezione del film “Aladdin”.

E quest’anno Sant’Eufemia riserva molte altre soprese estive, con tanti appuntamenti in arrivo, ludici, sportivi e culturali. Stay tuned!