Sant’Eufemia d’Aspromonte si colora di festa: dopo il grande successo dei giorni scorsi, tornano oggi “I ragazzi di quartiere”

A Sant’Eufemia d’Aspromonte i giovani hanno voglia di farsi sentire e vedere, voglia di fare, di divertirsi e far divertire. Lo scorso 6 luglio si è aperta la novena per la preparazione alla festa della Madonna del Carmelo del prossimo 16 luglio. Per l’occasione l’apposito Comitato feste insieme al gruppo “I ragazzi di quartiere” e la presenza di “Tony Beautiful”, dopo lo spettacolo pirotecnico, hanno organizzato un’animatissima serata all’insegna del divertimento con karaoke, balli, canti, giochi per grandi e piccini. Ovviamente non è mancato nemmeno l’angolo delle golosità, con crêpes, pop corn, pizze e tanto altro.

La piazzetta “Azzolina” è stata addobbata a festa dal gruppo, con colori, nastri, coccarde e striscioni dove sono stati riportati in maniera pittoresca e allegra, tutti i detti comuni dialettali eufemiesi e non solo, come è possibile vedere nella gallery fotografica scorrevole in alto. La serata è stata un successone, la piazza si è riempita. Un esperimento ben riuscito, dunque, in quanto a Sant’Eufemia d’Aspromonte una serata così, con karaoke e balli, non si ricorda da tempo. Il divertimento è stato l’elemento comune di tutti i partecipanti.

“I ragazzi di quartiere” sono un gruppo di giovani eufemiesi provenienti da diverse zone del paese, e che hanno deciso di mettersi in gioco per creare un unico “quartiere”, quello del divertimento e della valorizzazione del piccolo comune pre-aspromontano.

Il prossimo appuntamento del comitato festa insieme a “I ragazzi di quartiere” è per oggi, 9 luglio, con una giornata piena di festa: alle 16.30 ci saranno giochi, balli e intrattenimento in via Maggiore Cutrì per grandi e piccini. E la sera alle 21, di nuovo in piazza Azzolina, c’è l’immancabile appuntamento con “Il cinema sotto le stelle”. Prevista la proiezione del film “Aladdin”.