Inferno nella notte a Messina: la città è nella morsa degli incendi. E oggi il rischio permane

StrettoWeb

Dopo la giornata da incubo vissuta ieri e mercoledì a Messina, con incendi divampati in vari punti della città, anche la scorsa notta non c’è stata pace per i messinesi. La foto in alto, impressionante, è stata scattata la scorsa notte dalla Calabria e in particolare da Campo Calabro. Un altissimo rogo è ben visibile anche dalle colline calabresi. Ed è solo uno dei tanti registrati ieri nella città siciliana dello Stretto.

Ieri, come avevamo documentato su StrettoWeb, gli incendi erano divampati nelle zone di Scoppo e Camaro. E poi sui Colli di San Rizzo. Le fiamme si erano avvicinate anche al tratto di autostrada Boccetta, verso Messina Centro. Focolai di incendi anche in zona Gravitelli, dove le fiamme hanno lambito le abitazioni.

Numerose le squadre dei vigili del fuoco di Messina e Catania impegnate per far fronte ai roghi. E i cittadini, intimoriti da ore e ore di incendi ininterrotti, sfogano i loro timori sui social. “Non è normale che là dove fino un’ora fa c’erano i vigili del fuoco è nuovamente tutto fiamme. Incendi strani… Scoppiettanti“. Lo scrive qualcuno su un noto gruppo Facebook messinese.

E anche per la giornata di oggi 21 luglio, come per quella di ieri, è stato emesso dalla Protezione Civile il rischio di pericolosità incendi medio su tutte le province siciliane. E’ stata dichiarata la fase di preallerta rischio incendi su tutta la regione, come è possibile vedere dai bollettini presenti nella gallery fotografica scorrevole in alto, a corredo dell’articolo.