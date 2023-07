Messina brucia: grossi incendi in diverse zone della città, canadair in azione

StrettoWeb

Incendi di vegetazione nelle zone di Scoppo e Camaro. Da stanotte cinque squadre dei vigili del fuoco di Messina e di Catania sono impegnate per l’estinzione di incendi di interfaccia, in particolare quello presso i Colli di San Rizzo dove sono in corso operazioni di spegnimento anche mediante l’utilizzo di due canadair. Gli incendi si avvicinano anche al tratto di autostrada Boccetta direzione Messina Centro. Allertata la polizia stradale. Situazione allarmante per i focolai di zona Gravitelli; le fiamme vicino le abitazioni potrebbero mettere a rischio la sicurezza dei residenti.

Messina brucia. Diversi incendi sparsi per la città

Canadair in azione: incendi sparsi per Messina