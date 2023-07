Incendi in Sicilia, Chiara Ferragni: “se le istituzioni dovessero avere bisogno di me sono qui”

StrettoWeb

“Sono stata a Palermo e ho visto con i miei occhi la devastazione che questa terra sta subendo. E’ chiaro che tutto questo è più grande di me e di tutti noi. Ho provato a pensare cosa avrei potuto fare per dare una mano e non ho trovato una risposta, ma se le istituzioni dovessero avere bisogno di me in qualche modo io sono qui per fare la mia parte” – così l’influencer Chiara Ferragni si rende disponibile, tramite una stories pubblicata su instagram, dopo le polemiche per il suo post dalle vacanze a Salina. Sembrerebbe infatti che, durante le ore di criticità che stava vivendo la Sicilia, la Ferragni abbia pubblicato un post al largo di Salina con didascalia: “A good monday”. Furia tra i commenti tra cui: “no Chiara non c’è niente di ‘good’ in Sicilia oggi. La nostra terra sta bruciando. E sinceramente ci serve a poco la storia in cui tu dici di amarla”.

Ieri Chiara ha pubblicato la notizia degli incendi divampanti a Palermo con scritto: “Palermo e siciliani spero stiate bene” e ha chiarito che il post del “A good monday” era stato pubblicato prima degli incendi divampati la notte.