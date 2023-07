Catania e provincia senz’acqua né luce, città al buio per oltre 24 ore: riunione urgente in prefettura

StrettoWeb

Catania e i comuni della sua provincia sono in piena emergenza da giorni. Il 16 luglio scorso si è verificato l’incendio nell’aeroporto di Fontanarossa che lo ha paralizzato. Ancora oggi lo scalo etneo non è tornato alla normalità: tanti i voli dirottati e gravissimi disagi per migliaia di passeggeri.

Ma non solo. Negli ultimi giorni il caldo, con temperature record proprio nella provincia etnea, ha causato una grave emergenza idrica, causata a sua volta da carenza elettrica in tutta la provincia. La città capoluogo, in particolare, in alcune zone è rimasta senza corrente elettrica per oltre 24 ore.

Il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci ha convocato stamane una riunione in prefettura alle 9.30 cui parteciperanno, oltre al prefetto Librizzi ed al sindaco Enrico Trantino, il capo dipartimento nazionale di Protezione civile Fabrizio Curcio, quello regionale Salvo Cocina, i vertici militari, i rappresentanti di Enel Distribuzione e di Sidra.