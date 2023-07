Catania nel caos: quasi tutta la città senza acqua

StrettoWeb

Caos totale a Catania per via della mancanza di acqua a causa dell’interruzione dell’energia elettrica. “La città- dice Sidra, la società che gestisce la rete idrica cittadina – al momento è sostanzialmente quasi tutta senza acqua”. “La Protezione civile regionale, su impulso del direttore del dipartimento, Salvo Cocina, sta monitorando la situazione relativa ai distacchi di corrente elettrica nel catanese. Tutti i sindaci sono stati contattati – afferm la protezione civile – per verificare e segnalare le criticità relative a strutture socio-sanitarie, pozzi di acqua potabile, famiglie con anziani e bambini senza acqua o senza corrente elettrica, in primis. Sia la società Acoset e Sidra nei giorni scorsi avevano dichiarato problemi di fornitura di acqua nel territorio”.