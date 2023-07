Aeroporto dello Stretto e Reggina, Ripepi: “basta chiacchere, la città è morta”

StrettoWeb

E’ un fiume in piena Massimo Ripepi, consigliere comunale di opposizione al comune di Reggio Calabria, in una diretta facebook: “basta chiacchere, abbiamo l’obbligo di salvare una città che è letteralmente morta”. “L’aeroporto dello Stretto? Da oggi lo chiamerò sempre l’aeroporto del Ponte sullo Stretto, questa infrastruttura sarà fondamentale anche per Reggio. Mi rivolgo a Minasi: ma non potevi fare pressione prima sul tuo capo Salvini così da togliere le limitazioni allo scalo? Cannizzaro è l’unico che ha portato qualcosa alla città ma ancora non si è visto ancora nulla. I consiglieri regionali di Centro/Destra? Sono muti, non si occupano dei nostri problemi”, rimarca Ripepi.

“La Reggina? Nessuno delle istituzioni dice una parola sulla società, nessuno, tranne i tifosi. Ma qualcuno ha paura di Saladini che si è dimostrato poco credibile? Da Cardona silenzio totale, avevo stima di lui, adesso zero. Serve una svolta, altrimenti è finita”, conclude Ripepi amareggiato della situazione precaria degli amaranto.