Aeroporto dello Stretto: arriva la svolta, entro l’anno via tutte le limitazioni | DETTAGLI

Dopo tensioni, proteste, parole su parole, sembra arrivata la svolta per l’Aeroporto dello Stretto. Il Governo ed il Ministro Salvini hanno deciso di imprimere un cambio di passo al Tito Minniti in maniera estremamente chiaro ed operativo. Riunione al Mit tra il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, e i vertici di Enac, Enav e della società di gestione aeroportuale (SACAL).

Rimosse le limitazioni operative relative alla pista 15 che da oggi è a regime: risulta percorribile da tutti i vettori e gli equipaggi, mentre è stato studiato un piano di volo ad hoc per la pista 33, attualmente sottoposta a restrizioni. La nuova procedura di volo tracciata da Enav e in fase di approvazione da parte di Enac permetterà, previo addestramento dei piloti, il superamento delle limitazioni ai voli.

Enac, inoltre, ha assunto l’impegno a coprire i costi di noleggio di un simulatore di volo, con i percorsi di avvicinamento dello scalo reggino, da mettere a disposizione delle compagnie interessate per l’addestramento dei propri equipaggi. Nel corso della riunione è stato discusso anche il progetto di intermodalità mare-aereo con la Sicilia nord-orientale, così da ampliare il bacino di utenza dell’aeroporto e rispondere alla domanda di trasporto di tutta l’area dello Stretto. L’aeroporto attualmente ha un traffico di 200mila passeggeri annui (un terzo di dieci anni fa) ma previsioni di crescita fino a un milione di passeggeri annui entro 4 anni.

Saccomanno (Lega): “Salvini salva l’aeroporto di Reggio Calabria”

“L’aeroporto attualmente ha un traffico di 200mila passeggeri con una previsione di crescita entro quattro anni fino a un milione”. Con una buona programmazione e con l’assunzione di provvedimenti adeguati l’aeroporto di Reggio Calabria potrà, finalmente, riacquistare quella centralità che errori del passato e mancanza di adatte strategie lo hanno fortemente ridotto nell’attività. Da oggi inizia un percorso nuovo che potrebbe, se assistito da una politica attenta e concreta, rendere lo scalo un punto di riferimento sia per Reggio Calabria che per la Sicilia. Specialmente, avendo riguardo alla realizzazione del ponte sullo Stretto che renderà le città come unico comprensorio. La Lega alle parole fa seguire i fatti e, sicuramente, Reggio Calabria e Messina avranno uno scalo importante e che consentirà collegamenti veloci”, conclude Saccomanno.

Aeroporto dello Stretto, Minasi: “grazie Salvini e Lega”

“Gli altri parlano, noi lavoriamo e lasciamo parlare i fatti”. A seguito della conclusione del tavolo al Ministero dei Trasporti con Enac, Enav e Sacal, convocato d’urgenza ieri dal Ministro Matteo Salvini, sollecitato in questo senso dalla senatrice reggina Tilde Minasi, è la stessa senatrice a commentare con queste parole l’ottima riuscita dell’incontro e le novità importantissime che riguardano il Tito Minniti. “La Lega, con il Ministro Salvini e i suoi rappresentanti sul territorio – continua la Senatrice – è riuscita finalmente a sbloccare la situazione dell’aeroporto di Reggio Calabria, portando a casa un successo strepitoso, atteso da lunghissimi anni: l’eliminazione delle limitazioni all’operatività dello scalo che, finora, avevano rappresentato l’ostacolo – e l’alibi perfetto – per bloccare la crescita dell’Infrastruttura a favore di altri territori! Ribadisco con gioia – dice ancora Minasi – il mio grazie al Ministro per aver risposto immediatamente alle mie sollecitazioni e per aver convocato in sole 24 ore un tavolo tecnico con Enac, Enav e Sacal per metterle di fronte alle loro responsabilità e trovare finalmente soluzione al problema. Ce l’abbiamo fatta, a dispetto di chi ha lanciato stupide accuse di “intermittenza” e di voler “salire sul carro dei vincitori”, nonchè di chi da sinistra, responsabile negli anni passati dello sfacelo del nostro scalo, ha cercato di attribuirne la responsabilità agli avversari”.

“A dare, per la prima volta in decenni, una reale, fattibile concreta opportunità di sviluppo – prosegue la Senatrice – è invece proprio la Lega! Se ne facciano tutti una ragione. Anche perché ciò che conta è il risultato, e per noi l’unico risultato possibile era proprio garantire ai reggini e a tutta l’area metropolitana dello Stretto un aeroporto degno di questo nome. Come stiamo facendo, anche in sinergia con il governatore Occhiuto che ha messo a disposizione dello scalo fondi e sforzi per il suo rilancio, e che colgo l’occasione per ringraziare. A chi, dunque – aggiunge Minasi – ha tentato di infangare in queste ore il mio operato e le mie iniziative in merito, rispondo che il mio lavoro in politica non è mai stato basato su proclami, conferenze e annunci, che si rivelano poi pure prese in giro dei cittadini, ma solo sui fatti, su un’azione seria e sostanziale, portata avanti nel silenzio, per poi eventualmente comunicarne, appunto, solo i risultati concreti conseguiti. Come in questo caso. Ora – conclude la Senatrice – tocca a chi governa la città metropolitana cogliere questa nuova preziosissima opportunità e non lasciarsela, per l’ennesima volta, sfuggire! Speriamo non sia nuovamente sprecata”.