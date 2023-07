Aeroporto dello Stretto, entro l’anno via tutte le limitazioni. De Biasi: “la Lega agisce”

StrettoWeb

“La Lega in Calabria, e in particolare a Reggio Calabria, agisce! Da oggi, le limitazioni sulla pista 15 dell’Aeroporto Tito Minniti, non ci sono più e molto presto, entro fine anno, anche quelle sulla pista 33“. E’ quanto afferma Giuseppe De Biasi, capogruppo della Lega al Comune di Reggio Calabria. “Ieri, in una riunione operativa al Mit, tra il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini e i vertici di Enac, Enav e Sacal, si è deciso di togliere finalmente le limitazioni alla pista 15 che consentivano l’atterraggio solo ad alcuni vettori ed equipaggi, ed è stato elaborato un piano di volo specifico per la pista 33, ancora con attività limitata, ma che entro l’anno sarà totalmente liberalizzato”, rimarca De Biasi.

“Grazie quindi, ad una azione sinergica tra la nostra Senatrice Tilde Minasi, sempre attenta alle problematiche del territorio, e al Ministro Salvini, possiamo rilanciare il Tito Minniti, ridando forza ad uno scalo che per anni ha visto ridotte le sue potenzialità! Sono molto felice di poter dire che questa è stata la conferma migliore del fatto che la Lega ascolti sempre le problematiche legittime del territorio reggino e lavori seriamente e con impegno per risolverle”, conclude De Biasi.