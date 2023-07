Acr Messina: Sciotto non molla ma Mannino non demorde. E’ tutto in alto mare

StrettoWeb

Prosegue la telenovela tra Sciotto e Mannino con i tifosi dell’Acr Messina inermi a seguire tutta la vicenda che sta provocando enormi ritardi per la programmazione della nuova stagione che è ormai alle porte. Stando a varie indiscrezioni, il presidente Sciotto dovrebbe rifiutare l’offerta dell’imprenditore Mannino. Non si conoscono, al momento, i motivi di tale scelta, ma tutto sembra andare in questa direzione.

Sciotto farà una controproposta? Non si sa, sta di fatto che, a circa due mesi dalla salvezza raggiunta in Serie C, tutto tace e si rischia l’ennesima stagione difficile.