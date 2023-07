Acr Messina: l’offerta di Mannino non soddisfa, Sciotto pronto a rifiutare

StrettoWeb

Alla fine l’Acr Messina dovrebbe rimanere nelle mani di Pietro Sciotto. L’ultima offerta di Fabrizio Mannino pare non soddisfi l’attuale proprietario dell’Acr. Non si conoscono al momento quali siano i punti di criticità, fatto sta che Sciotto non ha risposto all’offerta ufficiale del noto imprenditore.

La telenovela deve finire in fretta, o dentro o fuori: c’è un’intera stagione da programmare e bisogna decidere il nuovo organigramma societario che poi dovrà adempiere alla costruzione della squadra per il prossimo campionato di Serie C.