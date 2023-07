Acr Messina: Sciotto rompe gli indugi, scelto il nuovo allenatore | NOME

StrettoWeb

Non è arrivata l’ufficialità, ma è evidente, come abbiamo scritto in questi giorni, che l’offerta di Mannino è stata rifiutata da Sciotto che resta saldamente il proprietario dell’Acr Messina. Proprio poco fa, in una nota ufficiale, la società ha reso noto il nome del nuovo allenatore.

Di seguito il comunicato integrale:

L’ACR Messina comunica che Giacomo Modica sarà l’allenatore della prima squadra per la stagione 2023/2024. Il tecnico siciliano, reduce dall’annata alla guida della Vibonese, torna in riva allo Stretto dopo la parentesi 2017/2018 nel girone I di Serie D. L’accordo è stato raggiunto nel pomeriggio di oggi al termine dell’incontro con il presidente Pietro Sciotto.