Come sarà la Serie B 2023-2024? E’ quasi totalmente definita: il quadro completo

O Lecco o Foggia. Un ultimo tassello e la Serie B 2023-2024 è completa. Questa sera, infatti, altre due caselle sono state riempite, una dallo Spezia e una – con beffa – dal Bari. Rimane solo da decidere la ventesima, la vincitrice di una sorprendente finale playoff di Serie C tra Lecco e Foggia appunto.

Le squadre della Serie B 2023-2024

Ascoli

Bari

Catanzaro

Cittadella

Como

Cosenza

Cremonese

Feralpisalò

Modena

Palermo

Parma

Pisa

Reggiana

Reggina

Sampdoria

Spezia

Sudtirol

Ternana

Venezia

Una tra Lecco e Foggia

La geografia della Serie B 2023-2024

Al momento sono tre le Regioni con maggior rappresentanza: Calabria, Lombardia ed Emilia Romagna. Reggina, la promossa Catanzaro e il salvo Cosenza, infatti, arricchiscono il parterre dalla punta dello stivale. In caso di promozione del Lecco, però, la Lombardia scalzerebbe tutte in virtù della presenza già del Como, della retrocessa Cremonese e del promosso Feralpisalò, dalla piccola cittadina di Salò (Brescia). Modena, Parma e Reggiana invece per l’Emilia. Due a testa poi per Veneto e Liguria, una per Puglia (due con il Foggia), Sicilia, Marche, Toscana, Umbria e Trentino Alto Adige.