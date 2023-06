Uno Spezia autolesionista va in B, il Verona vince lo spareggio per 1-3 e rimane in Serie A

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Lacrime a Bari e lacrime anche a La Spezia. Se il Cagliari fa piangere i 60 mila del San Nicola con un gol di Pavoletti al 94′, regalando la A ai sardi e lasciando la B ai pugliesi, il Verona fa piangere invece i liguri battendoli per 1-3 nello spareggio salvezza della massima serie. Autolesionista, la squadra di Semplici, che approccia male alla gara, è disattenta in difesa e sbaglia qualsiasi cosa, tra cui anche un rigore che avrebbe potuto rimettere la gara in binari più rassicuranti.

I grandi protagonisti sono due: Faraoni e Ngonge. Il primo segna l’1-0, il secondo fa doppietta prima dell’intervallo e porta i veneti sul doppio vantaggio, dopo il momentaneo pari di Ampadu. Il terzino destro autore del vantaggio, poi, si immola per la patria e salva sulla linea ma con la mano. Rosso e rigore per lo Spezia, ma Nzola fallisce il penalty e lo Spezia non riuscirà più a riprenderla nonostante l’uomo in più. Spezia ritorna in B, Verona si salva.