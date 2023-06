Saladini, altra giornata nera in borsa: nuovo tonfo per Meglioquesto, è maglia nera a Piazza Affari con -7,5%

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Altra giornata nera per l’azienda di Felice Sapadini, Meglioquesto SpA, che oggi in borsa sta perdendo il 7,5% in questo momento, in quella che rappresenta delle giornate più nere in assoluto dal proprio collocamento in borsa. Ma con l’aggravante che oggi è il titolo peggiore in assoluto a piazza Affari, dove invece gli indici sono in buona parte positivi.

Il valore delle azioni della società dell’attuale proprietario della Reggina è ulteriormente crollato ad appena 62 centesimi. A Reggio Calabria, intanto, cresce il malumore nei confronti dell’imprenditore che un anno fa rivelò il club annunciando programmi a lungo termine e invece adesso si è totalmente disimpegnato, dando i saluti con un post su facebook e annunciando una trattativa per la cessione su cui però non ha mai fatto chiarezza rispetto al reale interesse degli acquirenti e ai tempi del passaggio di proprietà.

La società sportiva è allo sbaraglio su tutto l’aspetto tecnico, è ormai l’unico club rimasto senza allenatore (Saladini e Inzaghi neanche si parlano più da oltre un mese), con un direttore sportivo completamente bloccato sul mercato, senza date di raduno e visite mediche, tantomeno date e luogo del ritiro, con uno stadio abbandonato in condizioni fatiscenti con il rischio concreto di dover giocare le prime partite lontano da casa, sempre se la Covisoc confermerà l’iscrizione del club amaranto.