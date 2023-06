Reggio Calabria sotto shock: giovane avvocato muore improvvisamente

StrettoWeb

Nuovo grave lutto a Reggio Calabria per la prematura morte improvvisa del giovane avvocato, Michele Menonna, deceduto nelle scorse ore a soli 47 anni. La notizia della morte dell’avvocato, molto conosciuto e stimato in città, ha sconvolto l’intera comunità reggina e in modo particolare gli ambienti giudiziari dove Menonna era straordinariamente apprezzato per le sue grandi doti non solo professionali ma anche umane.

In base alle prime frammentarie informazioni sembrerebbe che il 47enne sia stato trovato esanime all’interno della propria auto, probabilmente stroncato da un infarto.

Per il foro di Reggio Calabria, si tratta del secondo grave lutto nel giro di poche settimane dopo la drammatica scomparsa dell’avvocato Giuseppe Pellicanò schiacciato da un albero mentre passeggiava con i suoi cani nella mattinata di sabato 20 maggio.

Tantissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza giungono in queste ore da tutta la città e a cui si accoda anche la Redazione di StrettoWeb.