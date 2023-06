Reggina, l’orgoglio di Saladini: “solidità e certezze, risultato storico”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“Sono orgoglioso per il traguardo che abbiamo raggiunto dando solidità e certezze alla Reggina 1914, società sportiva che ho acquisito esattamente un anno fa per evitarne il fallimento. Oggi il Tribunale di Reggio Calabria ha pronunciato la sentenza con cui omologa il piano di ristrutturazione della società. È un risultato storico per molti motivi spiegati nel comunicato stampa della società”. Così sui social Felice Saladini. Il patron della Reggina, dopo le parole di questa mattina in conferenza stampa, si è ripetuto sui social, dicendosi orgoglioso di aver raggiunto un risultato storico.