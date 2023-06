Reggina, è ufficiale: c’è l’omologa! L’annuncio: “oggi è un nuovo inizio, ora futuro sereno”

StrettoWeb

Conferenza stampa d’urgenza al Sant’Agata, questa mattina. L’ha convocata la Reggina, nel giorno dell’omologa. Oggi, a tre giorni dall’udienza al Tribunale di Reggio Calabria, è infatti il giorno del tanto agognato ok al piano di ristrutturazione. E la notizia è positiva: la Reggina ha ottenuto l’omologa. Ad annunciarlo sono proprio i vertici, Saladini e Cardona, in conferenza.

Le parole di Saladini

“Io e il Presidente Cardona – rivela il patron Saladini – ci tenevamo a dare questa notizia. Con la sentenza di oggi la Reggina mette un punto definitivo con il capitolo societario e debiti pregressi. Che, ricordo, sono di gestioni pregresse. Oggi mi toglierò qualche sassolino e questo è il primo. Quando siamo arrivati ci avevano detto che i debiti erano in un modo, poi si è rivelato tutt’altro e abbiamo ricorso al piano. Ma oggi c’è la serenità per guardare al futuro con sicurezza. I giudici hanno ritenuto che il nostro piano di risanamento societario presentava conti economici congrui, rigorosi e sani, perciò poco fa hanno dato l’omologa”.

“Sono rimasto in silenzio per tanto tempo e qualcuno mi ha criticato, ma quando abbiamo parlato di trasparenza abbiamo inteso che anche il silenzio in certi momenti fosse trasparenza. Oggi è un nuovo inizio e ringrazio tutti, dal Presidente Cardona che da reggino si è speso e impegnato tantissimo al Dottor Brunori, a tutti coloro che si sono occupati della parte burocratica fino a tutti gli uomini e donne che lavorano in questo club e infine ai tifosi”, ha chiuso Saladini, accompagnato da un applauso in sala stampa.

L’intervento di Cardona

“Ci siamo affidati al potere legislativo e a quello giudiziario, meglio di così… Saladini ha pagato con tanti sacrifici questa situazione e nell’audio di un esponente politico reggino è stato detto: ‘questa situazione avrebbe dovuto unire’, ma invece ancora una volta Reggio si è divisa. C’era chi non voleva si arrivasse a questo. Da sottolineare l’impegno dell’imprenditore, oggi è una giornata importante per la storia di questo club, quasi di festa. Da oggi la società può vivere una serenità e un’importanza programmatica di non poco conto. Si è parlato molto di questo 5%. Si chiama concordato proprio per questo, perché c’è la protezione verso i creditori. Senza omologa sarebbe arrivato il fallimento e quei creditori non avrebbero preso un euro.”.

Saladini svela: “confermate tutte le nostre richieste”

“In Assemblea è sempre un confronto in cui ognuno porta i propri interessi, anche se a me non piace quando il confronto diventa scontro. In questo caso dispiace e non per me, ma per lo sport. Il piano è stato omologato secondo quella che era la nostra richiesta, conforme alla presentazione del nostro piano. Sarebbe venuto il Dottor Brunori a spiegare ma per tempi tecnici non è potuto venire. Ora l’iscrizione, è la cosa alla quale dobbiamo pensare da oggi pomeriggio in poi, di certo dobbiamo correre per arrivare al 20, giorno ultimo”.

Il comunicato della Reggina

Oggi il Tribunale di Reggio Calabria ha pronunciato la sentenza con cui omologa il piano di ristrutturazione della Reggina. I Giudici hanno dunque ritenuto che i conti presentati dalla Società sono rigorosi e che è congruo il piano di pagamento dei debiti pregressi, contratti dalla precedente proprietà. Questa sentenza è importante per molti motivi. Da oggi la Reggina chiude definitivamente il capitolo dei debiti del passato, un capitolo che si è trascinato per anni, e ora può guardare con serenità e sicurezza al futuro, dopo molto tempo. Viene definitivamente stabilito che quanto dichiarato in questi mesi in merito alla situazione finanziaria e all’impegno del Club ha sempre corrisposto totalmente alla realtà dei fatti.

Felice Saladini un anno fa aveva rilevato il Club con l’impegno di dare un futuro alla Società e conservare la storia e i valori che l’intera città ha costruito intorno alla squadra. Oggi questo progetto è un dato di fatto. Un risultato raggiunto grazie al fondamentale impegno del presidente Marcello Cardona, una solida guida nel percorso di trasparenza e rigore per la Società. Così come è stato indispensabile l’impegno straordinario profuso dalle donne e dagli uomini del nostro Club, con il sostegno dei tifosi, delle istituzioni e del territorio. Oggi inizia un nuovo capitolo della storia della nostra Reggina.

Il cordoglio per la morte di Berlusconi

In ultimo, Saladini e Cardona vogliono ricordare la figura di Berlusconi a un’ora dalla sua morte. “In questi minuti, entrando al Sant’Agata, c’è la triste notizia della morte del Presidente Berlusconi. Siamo tutti vicini alla famiglia, scompare un grande uomo che ha dato per 40 anni all’attività politica ed economica del nostro paese tanto, così come al calcio italiano”, le parole di Saladini. E gli fa eco Cardona: “Non da ultimo ha creato una realtà sportiva come quella del Monza, ottenendo successi importanti come solo lui poteva fare con la sua verve”.