Reggina, ricordi Nick Scali? Ora è a Messina: il suo lussuoso yacht approda a Lipari

Otto anni fa la trattativa, poi fallita. Oggi un po’ di riposo, ma nell’altra sponda dello Stretto. Tantissimi tifosi della Reggina ricorderanno sicuramente Nick Scali, nel 2015 diventato tormentone. La squadra amaranto aveva appena salvato la categoria battendo proprio il Messina nel doppio derby playout di Serie C, ma Lillo Foti era intenzionato a vendere. Ci provò con l’italo-australiano, di origini calabresi, ma non se ne fece nulla nonostante il viaggio in Australia. Poi, è storia nota, non ci fu l’iscrizione al campionato successivo e il club ripartì dalla Serie D con Mimmo Praticò con una nuova matricola.

Ora un lussuoso yacht del ricco imprenditore è stato avvistato nell’isola di Lipari, come rilevato da notiziarioelite.it. Tornato in patria, è probabile che Scali e la sua famiglia stiano trascorrendo qualche giorno di vacanza tra Sicilia e la sua Calabria.