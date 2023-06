Altro mega yacht a Lipari: è quello del patron del Tottenham | VIDEO

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Non solo il “quasi ex Reggina”, calabrese di origine, Nick Scali, ma anche un altro ricco imprenditore, Joe Lewis. Quest’ultimo è il patron del Tottenham e si è ancora con il suo mega yacht, “Aviva”, a Lipari, come si può vedere nel video in evidenza di Bartolino Leone.

Chi è Joe Lewis, il patron del Tottenham approdato a Lipari

Come riporta notiziarioeolie.it, “Lewis è tra le persone più ricche della Gran Bretagna. Il suo patrimonio è stimato in circa 5 miliardi di dollari. Per quanto riguarda lo yacht presente, è composto da sei piani di panfilo, otto cabine in grado di ospitare fino a 16 persone e vanta un equipaggio di 25 persone. Varato nel 2017, è stato progettato dallo studio britannico Reymond Langton. Il valore è di oltre 200 milioni di euro. Presente anche un campo da padel regolamentare. Ha una velocità massima di venti nodi e garantisce una velocità da crociera fino a 11 nodi senza utilizzare i motori principali ma soltanto quelli elettrici”.