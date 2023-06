Reggina, Inzaghi si sbilancia sul futuro: “spero oggi tutto bene, poi…”

StrettoWeb

“E’ stata un’annata stupenda, al di là dell’affetto sportivo sono stato bene coi bambini e la moglie. Reggio è nel mio cuore per tante cose, spero oggi vada tutto bene e vedremo il resto“. Così Inzaghi a InterNews direttamente dalla libreria Mondadori di Milano. Non sappiamo se l’intervista sia andata in onda prima o dopo la presentazione ufficiale, ma di certo a margine dell’evento Inzaghi è rimasto in silenzio stampa, come ribadito ai giornalisti lì presenti.

In questa occasione, invece, è andato oltre. “Spero oggi vada tutto bene e vedremo il resto”, le sue parole in riferimento alla scadenza dell’iscrizione di oggi e al suo futuro.