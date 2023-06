Reggina, Inzaghi “guest star” all’evento AIC di Rimini: sala pienissima. E viene interpellato sul futuro

StrettoWeb

Dici Inzaghi e dici interesse e curiosità. Oggi come non mai. Se il fratello Simone è in ansia e tensione per il match di domani, a conti fatti il più importante della sua vita (la finale di Champions League Inter-Manchester City), Filippo si gode le vacanze già da una settimana e rimane in attesa di novità sulla Reggina.

Intanto, però, è stato tra i grandi ospiti a Rimini, per Coach Experience IV. Insieme ad altri grandi allenatori italiani, ha tenuto una lezione all’evento voluto da Renzo Ulivieri, Presidente dell’Associazione Allenatori. Sala pienissima, all’arrivo del tecnico amaranto, con oltre 300 posti occupati e anche gente in piedi.

Lo stesso tecnico, poi, è stato intervistato da alcuni giornalisti a margine dell’evento, interpellato soprattutto sull’Inter e sulla finale di Champions del fratello di domani. Non è mancata una domanda sulla Reggina e sul suo futuro, a cui però Inzaghi non ha risposto: “abbiamo fatto un ottimo campionato e ora siamo in silenzio stampa per tanti motivi, ma spero si risolva tutto“.