Reggina, si è conclusa l’udienza al Tribunale di Reggio Calabria: le ultime

Si è conclusa l’udienza al Tribunale di Reggio Calabria che dovrà decidere circa l’omologa alla Reggina, dopo che quest’ultima ha presentato un piano di ristrutturazione dei debiti accumulati negli anni e dalle diverse gestioni. La risposta, come già scritto ieri, non arriverà oggi e, probabilmente, neanche domani. E’ più probabile, quasi sicura, la data di lunedì.

Non sono emersi al momento dettagli o segnali circa l’esito dell’udienza, che ha visto anche la presenza del Brescia in seguito all’entrata in scena di quest’ultima anche direttamente. Il club lombardo, infatti, ha contestato il piano stesso, definito irregolare, e ha voluto prendere parte al dibattimento. Si attendono aggiornamenti più dettagliati in attesa dell’ok definitivo. In riva allo Stretto, come un anno fa, sono giorni caldissimi.