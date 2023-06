Reggina esclusa dalla Serie B: interviene il giornalista Xavier Jacobelli

StrettoWeb

“Il 5 luglio scadenza del ricorso, che sicuramente presenterà, il 7 luglio al decisione del Consiglio Federale, poi il Collegio di Garanzia, poi il 2 agosto eventuale TAR e poi dopo il Consiglio di Stato. Ci si prospetta un’estate di carte bollate. Il nodo della questione è la lacuna tra la normativa dello Stato e quella federale. Era normale che accadesse“. Con queste parole, a TMW, il giornalista Xavier Jacobelli ha commentato l’esclusione della Reggina dalla Serie B disposta dalla Covisoc.

Jacobelli è stato tra i giornalisti che in questa stagione ha sempre mantenuto una linea favorevole a quella societaria, soprattutto nel periodo dell’omologa. E’ stato lui a intervistare Saladini per il Corriere dello Sport. Ad oggi, quella uscita, è l’ultima pubblica del patron amaranto, a cui la città chiedere di uscire allo scoperto, di parlare, di farsi vivo. L’imprenditore lametino è in silenzio, scomparso, non si fa sentire né vedere.