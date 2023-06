Il Pd perde pezzi, D’Amato: “mi dimetto, errore partecipare alla manifestazione del M5S”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

La partecipazione alla manifestazione di ieri Roma del Movimento 5 Stelle da parte di numerosi esponenti del Partito Democratico sta provocando enorme tensione interna. Le parole di Grillo su “Brigate e passamontagna” non sono passate inosservate.

“Ho comunicato a Stefano Bonaccini le mie dimissioni dall’Assemblea Nazionale del Pd”. E’ quanto scrive su Twitter il Consigliere della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “Brigate e passamontagna anche No. E’ stato

un errore politico partecipare alla manifestazione del M5S. Vi voglio bene – continua D’Amato – ma non mi ritrovo in questa linea politica. Continuo a lavorare per una alternativa ai sovranisti e ai populisti”, conclude il candidato alla regione Lazio alle scorse elezioni ed ex assessore con Zingaretti.