Manifestazione del M5S a Roma, Grillo sprona i militanti: “fate le brigate di cittadinanza, mettete il passamontagna”

Manifestazione del Movimento 5 Stelle a Roma contro il dl lavoro e precarietà. Presente il segretario del Pd Elly Schlein, che ha salutato il presidente del Movimento Giuseppe Conte con un abbraccio caloroso. In conclusione un vero e proprio show del fondatore del movimento Beppe Grillo.

Grillo aizza i militanti: “fate le brigate di cittadinanza”

Intervento a sorpresa di Beppe Grillo dal palco: “vi ho presi piccolini e ora siete qui ammucchiati a guardare il leader. Volete il leader. Siate leader di voi stessi”. “Fate le brigate di cittadinanza, mettetevi il passamontagna e di notte, senza farvi vedere, fate i lavoretti, sistemate i marciapiedi. Reagite”, evidenza Grillo. “Voi dovete fare un po’ di battaglia su territori, raccogliete i progetti e mandateli a Conte che prima o poi li capirà“, sottolinea Grillo. “La nuova battaglia è quella del reddito universale incondizionato. Vanno protetti i lavoratori, non i lavoratori”, afferma Grillo.

Schlein a Conte: “lavoriamo insieme per salario minimo e reddito”

“Lavorare insieme contro la precarietà, per il salario minimo e per il reddito. Avete fatto bene a mobilitarvi Giuseppe“. Lo ha detto la leader del Pd Elly Schlein al presidente Giuseppe Conte. “Ci tenevamo a portare un segnale di volontà, di unire le nostre forze sui temi su cui oggi il Movimento ha scelto di mobilitarsi”, conclude.

Conte a Schlein: “grazie per esserci”

“Ce lo siamo detti: percorso ne abbiamo da fare, ma assolutamente questo è un buon passaggio. Grazie per essere passata”. Così il presidente M5S Giuseppe Conte alla leader del Pd Elly Schlein. “Una piazza così affollata va al di là delle aspettative. Oggi è una giornata di sole, di caldo. La gente poteva andare al mare e invece viene qui a manifestare tutto il disagio sociale che il Movimento non vuole ascoltare. Questa non è la piazza del Movimento 5 Stelle, ma è la piazza della maggioranza del Paese che vede che il governo non ha soluzioni ma guarda solo ad alcuni interessi dei soliti ricchi e potenti”, ha rimarcato Conte.

