Con la morte di Silvio Berlusconi si chiude un’epoca che ha segnato la Storia d’Italia

E’ morto Silvio Berlusconi. L’ex premier, che era stato ricoverato più volte al San Raffaele per problemi cardiocircolatori, non ce l’ha fatta. Già qualche settimana fa era stato per giorni nel medesimo ospedale milanese, sotto le attente cure del dottor Alberto Zangrillo.

Silvio Berlusconi aveva 86 anni. Era nato a Milano il 29 settembre 1936. E’ stato politico e imprenditore italiano, quattro volte Presidente del Consiglio. Berlusconi era noto anche come il Cavaliere, avendo ricevuto nel 1977 l’ordine al merito del lavoro, al quale ha rinunciato dopo una condanna penale nel 2014. Iniziò la sua fulgida attività imprenditoriale nel campo dell’edilizia, nel 1975, costituendo la società finanziaria Fininvest. Nel 1993 arrivò la società di produzione multimediale Mediaset. In quest’ultima conversero altre società come Arnoldo Mondadori Editore e Silvio Berlusconi Communications.

La carriera politica di Silvio Berlusconi

Nell’ottobre 1993 Silvio Berlusconi è entrato in politica e nel gennaio 1994 ha creato il partito Forza Italia, di centro-destra. FI è confluito nel 2008 ne Il Popolo della Libertà, per poi essere rifondato nel 2013. Fortemente sostenuto ma anche altrettanto osteggiato, il ‘cavaliere’ è diventato uno dei personaggi italiani più noti. Contro di lui si è formato un duro antiberlusconismo da parte degli oppositori politici. Tra le accuse maggiori che gli sono state mosse nel corso degli anni vi è il conflitto di interessi e l’emanazione di leggi ad personam.

Eletto alla Camera dei deputati nel 1994, è stato confermato nelle successive quattro legislature. Nel 2013 è stato eletto per la prima volta senatore. E’ stato quattro volte Presidente del Consiglio: nella XII legislatura (1994-1995), due volte consecutive nella XIV (2001-2005 e 2005-2006) e nella XVI (2008-2011). I suoi 3339 giorni di politica attiva hanno fatto di lui il personaggio politico rimasto in carica più a lungo nel ruolo di presidente del Consiglio dell’Italia repubblicana. In epoche precedenti è stato preceduto solo da Benito Mussolini e Giovanni Giolitti. L’ex premier ha presieduto i due governi più duraturi dalla proclamazione della Repubblica.

Il patrimonio e la potenza

Grazie al suo patrimonio personale stimato in 7,3 miliardi di dollari USA (circa 6 miliardi di euro), nel 2021 Berlusconi è stato classificato da Forbes come sesto uomo più ricco d’Italia. Era il 318º più ricco del mondo. Nel 2009, sempre Forbes, lo ha classificato 12º tra i personaggi più potenti del mondo