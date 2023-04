Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva per problemi cardiovascolari

StrettoWeb

Silvio Berlusconi è stato ricoverato d’urgenza al San Raffaele, in terapia intensiva, per problemi polmonari. L’ex premier è stato portato in ospedale questa mattina. Si tratta di un nuovo ricovero a distanza di pochi giorni. Era stato infatti dimesso il 30 marzo dallo stesso ospedale, dove era stato ricoverato per due giorni per controlli considerati di routine.

C’è preoccupazione nei gruppi parlamentari di FI non appena appresa la notizia sulle condizioni di salute del presidente azzurro, ma diversi sono stati i messaggi anche dagli avversari politici. ”Un grande in bocca al lupo a Silvio Berlusconi che è di nuovo al San Raffaele”. Lo ha detto Matteo Renzi dopo la diffusione della notizia del ricovero.

“I nostri migliori auguri di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, ricoverato di nuovo al San Raffaele. Lo aspettiamo presto in Senato più forte di prima“. Lo scrive su twitter Raffaella Paita, capogruppo al Senato Azione-Italia viva.

Aggiornamento: Berlusconi in terapia intensiva per problemi cardiovascolari

In base a quanto emerge minuto per minuto, l’ex premier è stato ricoverato in terapia intensiva per problemi cardiovascolari e non polmonari, come emerso in precedenza. Al San Raffaele è arrivato con affanno respiratorio. La situazione dell’ex premier al momento sarebbe stabile.