Messina, scuola dell’infanzia Mili San Pietro: “il progetto per i quali sono stati richiesti tali fondi riguarda un altro plesso scolastico”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

In seguito alla dichiarazione dell’amministrazione comunale in merito alla chiusura della scuola di Mili San Pietro Giuseppe Blanca, presidente Comitato Vallata di Mili – Messina Sud, in una nota inviata alla stampa, replica:

“Chiude una scuola, un’altra rischia di farlo perché da sette anni le amministrazioni comunali succedutesi non sono state capaci di concretizzare la ristrutturazione del plesso di Mili S. Pietro e l’amministrazione Basile trova incredibilmente il coraggio di replicare… ad un fatto ormai irreparabile! Non soltanto nella replica diffusa in data odierna il Comune non spiega come mai ha di fatto sconfessato il dirigente Amato che il 26 aprile 2022 in una seduta di Consiglio comunale dava ormai per vicinissima la gara d’appalto per i lavori che avrebbero garantito la tutela delle due scuole del villaggio, ma dimentica, nell’affermare che “è stato previsto il finanziamento dell’opera con fondi extra bilancio, nell’ambito della nuova programmazione dei fondi PON METRO PLUS”, che il progetto per i quali sono stati richiesti tali fondi riguarda un altro plesso scolastico, quello di Mili S. Marco e per di più che nel marzo scorso l’Agenzia per la coesione territoriale ha dichiarato non ammissibili a finanziamento i progetti di ristrutturazione delle scuole presentati affermando che “il restauro/costruzione dei plessi scolastici, adeguamento sismico, efficientamento sono da sempre progetti del Pon del Miur (Cfr. Pon Scuola e Pon Istruzione nelle programmazioni precedenti) e Por. Una situazione, insomma, di certo grottesca ma che evidenzia ancora una volta come si voglia coprire a parole il grave danno che la comunità di Mili S. Pietro si ritrova con la chiusura delle sue scuole.”