Messina, scuola dell’infanzia di Mili San Pietro: le precisazioni dell’amministrazione comunale

In merito alla chiusura della scuola Mili San Pietro, l’amministrazione comunale precisa che:

“Relativamente alle notizie inerenti alla chiusura del plesso della scuola primaria di Mili San Pietro, l’Amministrazione comunale rende noto che lo scorso dicembre è stato trasmesso al dipartimento Servizi Tecnici il progetto esecutivo per l’adeguamento sismico e di ristrutturazione della scuola di cui sopra, andata distrutta a causa di un grave incendio. L’importo dei lavori, che ammontano a 630.000,00 euro, è stato quindi comunicato agli uffici della Ragioneria.”

“Successivamente, a seguito di ulteriori valutazioni, è stato previsto il finanziamento dell’opera con fondi extra bilancio, nell’ambito della nuova programmazione dei fondi PON METRO PLUS. Appaiono pertanto prive di fondamento, le notizie secondo cui l’Amministrazione non avrebbe posto in essere tutte le necessarie attività per garantire il presidio scolastico alla comunità locale, avendo provveduto a redigere il progetto di complessiva ristrutturazione e reperito il necessario finanziamento per avviare i lavori.”

“Tutte le informazioni sopra citate sono in possesso degli uffici preposti, dunque agevolmente verificabili, per la diffusione di una corretta informazione, a tutela dei cittadini e della comunità scolastica. L’argomento inoltre è stato ampiamente trattato nel corso di una seduta di Consiglio comunale appositamente convocata per l’Edilizia scolastica.”