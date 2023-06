Messina, prorogato il bando d’assunzione di 94 operatori: come candidarsi

StrettoWeb

Messinaservizi Bene Comune annuncia la proroga della scadenza al 26 giugno 2023, alle ore 13, per la presentazione delle domande relative ai 4 avvisi per le 94 figure ricercate, i cui termini erano previsti per oggi, venerdì 16 giugno 2023. Messinaservizi ha ritenuto opportuna tale proroga per consentire a coloro che sono in possesso dei requisiti preferenziali, come da art. 5 DPR 487/94, di poter integrare la domanda con quanto dovuto. La società inoltre ci tiene a precisare che tale proroga non comporterà alcun ritardo rispetto al cronoprogramma previsto.