Messina, bando per l’assunzione di 94 operatori: i requisiti richiesti e come candidarsi

Messina Servizi Bene Comune ha pubblicato un bando di concorso per l’assunzione di 94 nuovi operatori del verde pubblico nella città dello Stretto. Il termine per la presentazione delle candidature è di giorni 30 a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione in formato integrale sul sito web istituzionale della Messinaservizi Bene Comune S.p.A. nella sezione SOCIETA’ TRASPARENTE – BANDI DI CONCORSO ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa decorrente dal 17 maggio 2023 ore 13,00 al 16 giugno 2023 ore 13,00.

Assunzioni a Messina: come candidarsi

I bandi sono così suddivisi (link interno per leggere il bando, i requisiti richiesti e presentare domanda):

5 operatori per i servizi di disinfestazione e derattizzazione ( BANDO )

) 10 operatori per servizi di selezione ed imballaggio rifiuti ( BANDO )

) 55 operatori per servizi di manutenzione verde pubblico ( BANDO )

) 24 operatori per servizi di raccolta e spazzamento rifiuti (BANDO)