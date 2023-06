Marcia Nazionale della Pace: un fiume di persone sfila a Cinquefrondi nella giornata mondiale del rifugiato

StrettoWeb

Grande entusiasmo a Cinquefrondi, borgo di 6.500 anime in provincia di Reggio Calabria, per la Marcia Nazionale della Pace 2023. In una torrida giornata di giugno qualche migliaio di persone provenienti da tutta la Calabria hanno sfilato per le vie della città nella giornata mondiale del rifugiato. La manifestazione ha raggruppato cittadini, studenti, movimenti, partiti, associazioni ed istituzioni con un unico comune denominatore: la pace.

“Abbiamo scelto una data simbolica, quella del 20 giugno, in cui si celebra la Giornata Mondiale del Rifugiato, per ricordare che la Pace è uno degli antidoti alle migrazioni forzate e nel contempo per celebra la forza, il coraggio e la perseveranza di milioni di rifugiati che spesso, proprio a causa dei conflitti, sono costretti a fuggire dalla loro terra. Siamo, quindi, a fare appello a tutte e tutti voi, affinché aderiate e partecipiate a questa che vorremmo fosse una grande marcia nazionale per la Pace e per il rispetto della Dignità e dei Diritti umani”, afferma il Presidente di Re.co.sol., Giovanni Maiolo.

Raggiante l’ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris: “bellissima marcia della pace a Cinquefrondi per far sentire la voce dell’umanità che lotta per la pace contro la guerra, che ama la vita contro le violenze che generano morte. Costruiamo un fronte pacifista per cambiare le politiche di guerra dei governi europei, perché solo i popoli possono provare a fermare la corsa verso l’abisso dell’umanità”.

La giornata si concluderà con il concerto a Piazza della Repubblica di Eugenio Bennato.

Come si è arrivati alla Giornata del Rifugiato

La Giornata mondiale del rifugiato, indetta dalle Nazioni Unite, viene celebrata il 20 giugno per commemorare l’approvazione nel 1951 della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati da parte dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Venne celebrata per la prima volta il 20 giugno 2001, nel cinquantesimo anniversario della suddetta Convenzione.